Добавить комментарий (0)

Обеспечение безопасности на зрелищных мероприятиях 1 июня 2018 года в торгово-развлекательном комплексе «Комсомол» в г. Иркутске на детском празднике в ходе демонстрации экспериментов с использованием химических веществ и применением огня произошло воспламенение паровоздушной смеси. Ожоги различной степени тяжести получили 8 детей. Условием, способствующим возникновению данного случая, послужило нарушение требований противопожарного режима. С целью недопущения подобных случаев на территории Чановского района, предотвращения гибели и травмирования детей, при проведении мероприятий с детьми и зрелищных мероприятий отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району доводит до руководителей развлекательных центров, детских досуговых организаций о недопустимости при проведении зрелищных и праздничных мероприятий : - применение легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, пиротехнических изделий и открытого огня в помещениях, -блокирования путей эвакуации и эвакуационных выходов, - наличия неисправностей систем противопожарной защиты зданий, - привлечение к работе аниматоров, не прошедших в установленном порядке обучение мер пожарной безопасности. Так же в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ при проведении мероприятий в помещениях запрещается применять свечи (кроме культовых учреждений).