Добавить комментарий (0)

Безопасный детский отдых в МБУ ДОЛ «Светлячок» В соответствии с приказом Главного управления МЧС России по Новосибирской области в целях привития навыков и отработки действий персонала оздоровительного лагеря и детей в случае возникновении пожара, пропаганды противопожарных знаний, повышения культуры безопасного поведения, популяризации профессии пожарного сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району совместно с ПЧ-106 с начала первого заезда детей в детский оздоровительный лагерь, была проведена практическая тренировка по эвакуации в МБУ ДОЛ «Светлячок» Чановского района Новосибирской области, расположенного в п. Озеро Карачи. Практические мероприятия были проведены в 15 и 8 корпусах, с привлечением детей и персонала лагеря. По «легенде» тренировки в здании лагеря произошло возгорание. При срабатывании автоматической пожарной сигнализации, которая оповестила всех находящихся в здании лагеря, персоналу детского оздоровительного лагеря и детям находящихся в зданиях ДОЛ, необходимо было покинуть помещения в безопасное место, где отсутствуют опасные факторы пожара. При срабатывании пожарной автоматики в детском корпусе сигнал по системе пожарного мониторинга поступил на пульт диспетчера ПСЧ-73, который направил в детский оздоровительный лагерь отделение пожарной части расположенной в курорте Озеро Карачи. За ходом эвакуации из зданий следил сотрудники федеральной противопожарной службы. После того как все дети и персонал лагеря своевременно покинули помещение и выстроились на площадке, была произведена сверка присутствующих по спискам, руководителем лагеря и сотрудником ОНДиПР по Чановскому району были подведены итоги тренировки. В ходе тренировки сотрудник ОНДиПР по Чановскому району проверил исправность систем автоматической пожарной сигнализации, наличие и состояние первичных средств пожаротушения, внутреннего противопожарного водоснабжения, путей эвакуации, с персоналом детского лагеря был проведен инструктаж, а с детьми беседы на противопожарную тематику, в ходе которых были доведены требования пожарной безопасности на объектах детского оздоровительного отдыха. По завершению учебных мероприятий детям была показана пожарная техника, а желающие смогли примерить форму пожарного и посидеть в пожарном автомобиле. ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области