Добавить комментарий (0)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОЖАРУ 03.06.2018 года в 18 час. 03 мин. произошел пожар в бане, расположенной на территории домовладения в с. Блюдчанское. В результате пожара огнем повреждена баня на всей площади 9м2. Предполагаемой причиной пожара явилось нарушение требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления собственником. ОНДиПР по Чановскому району УНДиПР ГУМЧС России по Новосибирской области обращает внимание частных домовладельцев, ответственных квартиросъемщиков, руководителей предприятий и организаций на строгое соблюдение мер пожарной безопасности. - При эксплуатации печного отопления запрещается: а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям; б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий; е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; ж) перекаливать печи. - Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в специально отведенное для них место в дали, от строений и надворных построек. - При установке временных металлических и других печей заводского изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления. - Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - не менее 1,25 метра. - При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться на расстоянии, не менее чем 2 метра от металлической печи. - Необходимо обеспечивать побелку дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы. - Расстояние от внутренней поверхности трубы (дымохода) до сгораемой конструкции не менее 500 мм - Не допускается наличие в дымовых трубах и печных кладках каких либо сгораемых конструкций (балки, стропила, обрешетка), при кладке печей и дымовых труб сгораемые конструкции, которые расположены по близости, должны демонтироваться. Помните действия в случае пожара: - Сообщите по телефону"101" или "112" - Примите меры по эвакуации людей, имущества. - По возможности приступите к тушению пожара. Соблюдайте требования пожарной безопасности! ОНДиПРпо Чановскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области.