Добавить комментарий (0)

День защиты детей в Чановском районе. Ежегодно во всем мире 1 июня отмечают День защиты детей. 01.06.2018 г. праздничное мероприятие прошло на Центральной площади р.п. Чаны. В ходе проведения мероприятия посвященного празднованию «Дня защиты детей» сотрудниками Чановского пожарно-спасательного гарнизона, Чановским поисково -спасательным отрядом была организована и проведена выставка пожарно-спасательной техники и оборудования. Присутствующим детям и их родителям рассказано о пожарном и спасательном оборудовании, работе пожарных, а также доведены требования правил пожарной безопасности. Дети смогли посидеть в пожарной и спасательной технике. Возможно в будущем, кто-то из этих мальчишек и девчонок свяжет свою жизнь с работой в пожарной охране.