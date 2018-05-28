Добавить комментарий (0)

Комиссионная приемка детского оздоровительного лагеря «Светлячок» в сезонную эксплуатацию В связи с подготовкой к летне - оздоровительной компании 2018 года, в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья детей в период их нахождения в местах летнего отдыха на территории Чановского района, 25.05.2018г. межведомственной комиссией в составе: заместителя главы администрации Чановского района В.А. Говорунова, представителей: администрации Чановского района, сотрудников МВД и МЧС, Чановской ЦРБ, центра гигиены и эпидемиологии была проведена проверка МБУ ДОЛ «Светлячок» Чановского района Новосибирской области расположенного Новосибирская область Чановский район п. Озеро Карачи. В ходе работы комиссии до руководителя учреждения и лиц, ответственных за безопасность детей, специалистами ведомств доведены основные требования и положения. Сотрудником ОНД и ПР по Чановскому району в ходе работы комиссии особое внимание было уделено содержанию путей эвакуации, работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре, работоспособности системы пожарного мониторинга, наличию и техническому состоянию первичных средств пожаротушения. По итогам комиссии установлено, что учреждением соблюдаются требования пожарной безопасности и оно готово к приему детей. ОНД и ПР по Чановскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области