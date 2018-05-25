Добавить комментарий (0)

Противопожарные разрывы между зданиями - для чего это нужно В соответствии с требованиями пожарной безопасности при строительстве зданий, сооружений и строений предусматриваются противопожарные разрывы. Противопожарные разрывы (противопожарные расстояние)- это нормированное расстояние , устанавливаемое для предотвращения распространения пожара. Для жилых и общественных зданий в зависимости от строительных материалов, примененных для строительства, такие расстояния могут быть от 6 до 15 метров. Т.е если жилые жома построены из дерева, то между ними расстояние должно быть не менее 15 метров, что бы в случае возникновения пожара на одном объекте, огонь не распространился на соседние здания. В связи с чем, Правилами противопожарного режима в РФ запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. Не смотря на данный запрет многие жители застраивают и захламляют эти противопожарные разрывы, чем способствуют распространению огня, в случае возникновения пожара, на большие площади. Так же Правила противопожарного режима в РФ обязывает собственников индивидуальных жилых домов, к началу пожароопасного периода обеспечить наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя. Хранение огнетушителя должно осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по его эксплуатации. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам защиты, в том числе к жилым домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. В связи с началом и прохождением пожароопасного сезона напоминаем, что граждане обязаны производить очистку территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между зданиями, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.