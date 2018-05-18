Добавить комментарий (0)

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Профилактика пожаров в жилом секторе

  В связи с происходящими пожарами  на территории Новосибирской области, а так же гибели на них людей, в целях профилактики пожаров , предотвращения гибели и травмирования на них людей на территории Чановского района сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы  по Чановскому району совместно  со специалистами МБУ «Комплексный центр»   18.05.2018г. был  проведен    профилактический рейд    по местам проживания многодетных семей  на территории Щегловского  сельсовета Чановского района Новосибирской области.   С родителями были проведены инструктажи на противопожарную тематику и  вручены памятки о мерах пожарной безопасности. Проверена работоспособность установленных в данных семьях автоматических дымовых пожарных извещателей. Основное внимание  в ходе бесед было уделено следующим вопросам: недопущению  оставления малолетних детей без присмотра, об осторожном  обращении с огнем, в том числе при курении, на строгое соблюдение требований   пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и электрооборудования, газового оборудования.     

Уважаемые граждане, соблюдайте меры пожарной безопасности. С начала года    на территории Новосибирской области на происшедших пожарах погибло 100 человек.  Безопасность жизней взрослых и детей зависит от Вас. Помните об этом.

 

    Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чановскому району

 

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