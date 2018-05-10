Добавить комментарий (0)

Дорожно-транспортные происшествия - не редкость на дорогах, но, к счастью, многие из них без пострадавших и несут лишь небольшой материальный ущерб владельцам автомобилей. Для таких случаев, в соответствии с пунктом 2.6.1. ПДД РФ, предусмотрен упрощенный порядок оформления дорожно-транспортных происшествий без участия сотрудников Госавтоинспекции.

Благодаря «Европротоколу» водители транспортных средств получают возможность самостоятельно оформить документы о дорожно-транспортном происшествии. Кроме того, эта процедура позволяет значительно снизить заторы на проезжей части, вызванные фактами ДТП, сократить время оформления дорожно-транспортных происшествий.

В связи с вступлением в силу 20 октября 2017 года приказа МВД России от 23.08.2017г. № 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения», с Госавтоинспекции сняты функции, предусматривающие при оформлении дорожно-транспортного происшествия выдачу сотрудниками Госавтоинспекции справки о ДТП, утвержденной приказом МВД России от 01.04.2011 года № 154.

В связи с этим выдача, при оформлении материалов по факту ДТП справки о ДТП, сотрудниками ГИБДД, не осуществляется. При этом участникам дорожного движения разъясняется, что в соответствии с Правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (утверждены бланком России от 19.09.2014 года № 431-П), водители транспортных средств, причастных к ДТП, обязаны заполнить бланки извещений о ДТП, выданные страховщиками, независимо от оформления документов сотрудниками Госавтоинспекции. В указанных бланках содержатся все необходимые страховщикам сведения о ДТП, его участниках, а также транспортных средств и их видимые повреждения.

Если Вы стали участником незначительного ДТП и если обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к нему, не обязаны сообщать о случившемся в полицию. В этом случае Вы можете оставить место дорожно-транспортного происшествия и:

- оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии в соответствии с правилами обязательного страхования, - если в дорожно-транспортном происшествии участвуют 2 транспортных средства (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность владельцев которых застрахована в соответствии с законодательством об обязательном страховании и гражданской ответственности владельцев транспортных средств, вред причинен только этим транспортным средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия не вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия.

Ознакомиться с порядком заполнения «Европротокола» можно на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: (www.gibdd.ru/assistant/dtp/).