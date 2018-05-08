Добавить комментарий (0)

приема граждан руководителями Чановского межрайонного следственного отдела в мае 2018 года
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Дата приема
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Ф.И.О. должностного лица, должность
|
Место приема
|
Время приема
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1
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2
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3
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4
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04.05.2018
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Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.
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р.п. Чаны,
ул. Комсомольская, д.9
|
10.00-12.30
|
11.05.2018
|
Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.
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с. Венгерово
ул. Краснопартизанская, д. 64
|
14.00-17.00
|
14.05.2018
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Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.
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с. Кыштовка,
ул. Садовая, д. 1
|
10.00-12.30
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18.05.2018
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Руководитель отдела Прокудин А.В.
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р.п. Чаны,
ул. Комсомольская, д. 9
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14.00-17.00
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19.05.2018
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Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.
|
с. Кыштовка,
ул. Садовая, д. 1
|
10.00-12.30
|
21.05.2018
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руководитель отдела Прокудин А.В.
|
р.п. Чаны,
ул. Комсомольская, д. 9
|
14.00-17.00
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25.05.2018
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Заместитель руководителя отдела Пичерских И.С.
|
р.п. Чаны,
ул. Комсомольская, д. 9
|
14.00-17.00
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28.05.2018
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руководитель отдела Прокудин А.В.
|
с. Венгерово,
ул. Краснопартизанская,
д. 64
|
14.00-17.00